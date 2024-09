Lezioni di yoga e "mindfulness" per la settimana Erasmus Outside

Con una cerimonia inaugurale si è aperta la settimana “Erasmus Outside“ all’istituto compresivo Allende di Paderno Dugnano. "Un’occasione speciale che unisce l’Europa e la nostra comunità in un progetto di grande valore educativo e simbolico", hanno commentato la sindaca Anna Varisco, che ha partecipato all’evento insieme all’assessora alla Scuola e servizi educativi Alice Rossetti e alla dirigente scolastica e vicesindaca Antonella Caniato. Il progetto “Erasmus Outside“ (outdoor understanding through sustainable and innovative discovery and education) coinvolge studenti e docenti di Italia, Francia, Lettonia ed Estonia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità attraverso l’apprendimento all’aperto. "Il tema centrale? La salvaguardia della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici, un impegno che l’istituto comprensivo Allende, certificato come scuola green, persegue con costanza e passione".

Gli studenti della scuola Allende, che fanno parte della junior band del corpo musicale “Santa Cecilia-1900” di Palazzolo Milanese, nata dal progetto “La scuola che s-banda”, hanno aperto l’evento con tre brani - tra cui un estratto de “L’Inno alla Gioia” della nona sinfonia di Beethoven che è l’inno ufficiale dell’Unione Europea - "regalando a tutti i presenti un momento di emozione e bellezza". In questa settimana gli studenti visiteranno l’acquario di Genova, parteciperanno a laboratori di cucina, arte e di robotica, a lezioni di yoga e minfulness e a una sfida di geocaching sulla biodiversità. Saranno anche spettatori dello spettacolo teatrale “Alice in Wonderland“ e seguiranno il percorso delle api. Laura Lana