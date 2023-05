"Lezioni di sicurezza Dimezzati gli incidenti"

Dopo le lezioni di sicurezza stradale nelle scuole della città e il contest per che ha visto gli studenti realizzare campagne di comunicazione, l’associazione italiana familiari e vittime della strada di Cinisello ha premiato alcuni agenti del Comando di via Gozzano che hanno incontrato bambini e ragazzi. Il primo a ottenere il riconoscimento è stato il vicecommissario Massimiliano Brunini che da 20 anni si occupa di infortunistica. "Da 10 mortali all’anno siamo arrivati a uno o al massimo due, che è una quota fisiologica per una città di oltre 70mila abitanti - ha spiegato il vicecommissario -. Da 1.200 incidenti annui siamo scesi a meno di 600. Questo è anche merito delle iniziative di educazione nelle scuole, per formare i futuri giovani automobilisti". Sono stati poi premiati gli agenti con i quali è stata portata avanti l’attività formativa e di prevenzione nelle scuole cinisellesi. Anna Guarnaccia, ad esempio, è uno degli operatori della polizia locale che ha seguito i ragazzi degli istituti e che ha ricevuto dall’associazione una pergamena. "Spero possa restare qualche segno di quello abbiamo cercato di insegnare e trasmettere alle classi - ha commentato -. Per strada i ragazzi non sono da soli, ma fanno parte di un’utenza articolata e complessa: quindi, occhi bene aperti". Claudia Pirola è stato l’altro agente premiato. Un impegno forte sul fronte prevenzione quello del comando, che a oggi ha incontrato oltre 100 classi organizzando negli istituti lezioni di sicurezza stradale, anche con un focus all’uso del monopattino elettrico, sensibilizzazione contro bullismo e violenza di genere.

La.La.