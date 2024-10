L’ex Tribunale di Cassano: "La chiusura fu un danno. Ora è sede di Spazio Città"

Spicca come un dipinto da ammirare quel pezzetto di terreno adibito a parco pubblico tra via Alessandro Manzoni e via Dante Alighieri, nel centro di Cassano d’Adda. La piccola area verde fa da cornice al vecchio stabile costruito nel 1959 per ospitare la Pretura, trasformato poi in sezione distaccata del Tribunale di Milano e chiuso nel 2013 per ragioni di spending review. Al Comune restava l’incombenza di rinnovare la destinazione d’uso. Il progetto partì nel 2014: via i muri che lo circondavano per fare spazio a un piccolo parco pubblico con più panchine all’ombra, un bel biglietto da visita per gli uffici polifunzionali di Spazio Città, inaugurati nel 2015. "La chiusura dell’ex Tribunale - racconta l’avvocata Simona Merisi, che lì ha mosso i primi passi professionali - è stata un danno per i servizi nel settore giustizia e per l’indotto legato all’economia locale. Per il nuovo utilizzo il comune ha voluto preservare la continuità, - conclude l’avvocata - trasformandolo in sede per Spazio Città. Una buona soluzione per non cancellare un edificio costruito per erogare servizi ai cittadini".

Stefano Dati