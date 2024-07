L’ex Interzuccheri passa a Officine Mak

L’acquisizione attraverso asta pubblica, e Officine Mak, il colosso della rigenerazione urbana e della riqualificazione d’aree dismesse, già titolare a Melzo del recupero dell’ex Galbani, si aggiudica anche l’area ex Interzuccheri, oltre 40mila metri quadrati in zona industriale, a loro volta in attesa di rinascita. "A breve - così la società - predisporremo un progetto, accurato e sostenibile". La notizia dell’imminente acquisizione dell’area era nell’aria da settimane, ieri pomeriggio l’ufficializzazione da parte di Officine Mak in una nota. "Officine Mak - vi si legge - ha acquisito attraverso asta pubblica la proprietà dell’area ex Interzuccheri, un terreno di oltre 40mila metri quadrati a Melzo, zona est di Milano. Protagonista di molteplici interventi rigenerativi urbani in Lombardia e hinterland milanese, la società è già impegnata nello stesso territorio con il vasto progetto di riqualificazione residenziale e commerciale nell’area ex Galbani". Ancora. "Tra le ditte che hanno reso grande la città nel Dopoguerra, la Interzuccheri lascerà il posto a un polo produttivo per un totale di 15mila metri quadrati e a un progetto di piantumazione e nuovo verde che in parte circonderà l’area".

Posto a ovest dell’abitato cittadino, il nuovo centro produttivo nascerà a poca distanza dagli svincoli Brebemi e Teem di Liscate e Pozzuolo Martesana, "in collegamento con le autostrade A1 e A4". Nessun ulteriore dettaglio sul progetto. Ma il dialogo con l’Amministrazione comunale è aperto. Così, nella nota, Daniele Consonni, ceo di Officine Mak: "Abbiamo colto una nuova strategica opportunità di sviluppo del nostro portafoglio aree sul territorio della periferia est di Milano. Stiamo dialogando con l’Amministrazione di Melzo, con cui già lavoriamo per la riqualificazione della ex Galbani, e presto saremo in grado di presentare un progetto accurato e sostenibile". Mentre si apre la nuova pagina proseguono, sia nel lotto centrale che in quello periferico delle ex porcilaie sulla Cerca, i lavori sulle aree ex Galbani. M.A.