Leonardo La Russa accusato di violenza sessuale: eseguita la copia forense del telefono

Milano – È cominciata questa mattina – lunedì 31 luglio – negli uffici della Squadra Mobile di Milano la copia forense, con la formula dell'accertamento irripetibile, del telefono di Leonardo Apache La Russa, il figlio minore del presidente del Senato indagato assieme all'amico dj Tommy Gilardoni per violenza sessuale, in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo.

Le operazioni di stamani prevedono solo il back up del cellulare sequestrato lo scorso 14 luglio e che è stato conservato nella cassaforte del procuratore Marcello Viola. In un secondo momento sarà estratto il contenuto da analizzare in base a parole chiave che saranno decise nel contraddittorio tra le parti. Non si procederà a estrapolare chat o immagini che sono coperte dalle garanzie costituzionali.

Lo smartphone di Leonardo La Russa è privo di sim, in quanto intestata allo studio legale del padre del giovane. La data per le operazioni peritali vere e proprie è ancora da fissare.