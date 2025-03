Le vicende degli atleti che hanno scelto il bene: "Esempi per tutti noi"

Giornata europea dei Giusti, oggi la cerimonia a Pioltello, protagonisti i grandi atleti che hanno scelto il bene. Un appuntamento per tutti, in particolare per le scuole, che parteciperanno come sempre all’iniziativa. La sindaca Ivonne Cosciotti invita a non mancare. "In questo momento più che mai abbiamo bisogno di questi esempi", dice. Cinque le vicende sulle quali si rifletterà dalle 11 al Parco dei Giusti. Bronislaw Czech, sciatore polacco che si unì alla Resistenza; Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, medico, che con le sue intuizioni ha rivoluzionato la percezione della disabilità attraverso lo sport-terapia; Harry Seidel, il ciclista che contribuì alla fuga di oltre 100 persone dalla Germania Est attraverso la costruzione di tunnel sotto al Muro di Berlino. Dana ed Emil Zatopek, campioni di atletica che sostennero la "Primavera di Praga" e pagarono il loro dissenso con la morte civile e Khalida Popal, calciatrice e attivista fondatrice della nazionale femminile di calcio dell’Afghanistan che nel 2021 ha organizzato il salvataggio di 300 persone in fuga dai talebani. "Ricordiamo - conclude la prima cittadina - chi ha messo a repentaglio la vita per gli altri". Bar.Cal.