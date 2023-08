Le vasche cittadine di Cormano diventano più sostenibili coi fondi regionali

Sarà una piscina al passo con i tempi in materia di sostenibilità ambientale, utilizzando al meglio l’energia solare e risparmiando sui consumi energetici. La struttura di via Leopardi, a pochi passi dal centro sportivo di viale Europa e dal centro storico di Cormano Vecchia, svilupperà l’efficientamento energetico grazie a una serie di lavori previsti nei prossimi mesi. Per il piano degli interventi la spesa è di circa 513mila euro, di cui 350mila euro sono stati vinti dal Comune di Cormano partecipando a un bando del Pirellone relativo proprio al miglioramento dell’efficienza energetica delle piscine del territorio lombardo; la restante somma è finanziata dalle casse comunali. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato i progetti esecutivi dei quattro interventi da realizzare all’interno e all’esterno della struttura: si tratta delle fondamentali installazioni dell’impianto fotovoltaico, della pompa di calore e delle pensiline ombreggianti, rispettivamente per convertire l’energia, per produrre e per mantenere il calore. Senza dimenticare, poi, il cosiddetto “relamping”, vale a dire la sostituzione dei punti luce con le lampade a led che, per esempio, hanno un basso consumo energetico, garantiscono una maggiore luminosità e durano molto negli anni: "Dopo aver acquistato la piscina al termine del 2022 entro la fine di quest’anno passeremo al suo efficientamento energetico - spiega il sindaco Luigi Magistro - Avremo un impianto più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, a tutto vantaggio della nostra comunità. Inoltre, questo significa che si avrà anche una maggior efficienza della manutenzione della struttura". Infine, nelle prossime settimane continueranno in via Leopardi le agevolazioni, come l’ingresso gratuito fino al 27 agosto per gli over 65 residenti a Cormano.

Giuseppe Nava