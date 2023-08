Le sorprese di settembre Nuove palestre e aule I cantieri nelle scuole non vanno in vacanza

di Francesca Grillo

Tra un mese bambini e ragazzi torneranno tra i banchi di scuola. Ancora tanti giorni separano le meritate vacanze degli studenti dal suono della prima campanella a settembre. Ma per chi lavora anche ad agosto per restituire ai bambini delle strutture più accoglienti, i giorni corrono e bisogna concludere in fretta gli interventi. Sono tanti i lavori sul territorio all’interno degli edifici scolastici.

A Buccinasco, sono in corso gli interventi sulla problematica caldaia e l’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di via Petrarca, rimasta alcune volte al freddo, e gli interventi di tinteggiatura. Questi ultimi sono previsti anche all’asilo di via dei Mille e alla scuola primaria di via Liguria (circa 120mila euro di investimenti). Non è tutto: i mezzi pesanti sono al lavoro in questi giorni per gettare le basi della "tensostruttura alla scuola primaria Primo Maggio: sarà una palestra polivalente per gli studenti e per le associazioni sportive – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parmesani –. In più, tra gli interventi ci sono i serramenti alle medie di via Tiziano, la sistemazione di alcune aule alla primaria Robbiolo e alla Robarello e l’installazione di nuovi giochi nei giardini". Lavori in corso anche a Corsico, con l’ampliamento delle aule alla scuola media Verdi: l’aumento delle richieste di iscrizione ha reso necessario la realizzazione di nuove classi all’interno del plesso. Non solo ampliamento, ma anche decorazioni, per rendere più belli e accoglienti gli spazi: come nella scuola dell’infanzia Munari, dove gli operai dell’ufficio tecnico del Comune hanno realizzato un controsoffitto arcobaleno. Si lavora per gli studenti anche a Cesano Boscone: gli interventi più importanti sono previsti alla scuola Monaca che dovrà essere pronta ad accogliere anche le classi della scuola Gobetti, in previsione della sua demolizione per la costruzione di un nuovo plesso. In più, si stanno creando nuovi spazi a disposizione del corpo insegnanti, per svolgere le attività di laboratorio e per accogliere bambini con bisogni speciali. Infine, anche nelle scuole cesanesi si sta procedendo con l’imbiancatura dei muri: una rinfrescata agli ambienti della scuola media Alessandrini, primaria Bramante e infanzia Acacie.