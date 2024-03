Le sorelle delle mongolfiere: "I nostri aerostati made in Sesto. Passione ereditata dal nonno"

La passione per il volo affonda le radici nella storia della famiglia perché il nonno, Paolo Cisaro, collaudava aerei durante la seconda guerra mondiale e poi si lanciò nel mondo della pubblicità. Il figlio, Enzo, quando correva l’anno 1960 fondò la Aeronord Aerostati, che a Sesto San Giovanni produce e personalizza grandi aerostati, unica società in Italia a fornire la mongolfiera a gas, principalmente per eventi e tour pubblicitari. Un’attività che ora vede al timone le figlie di Enzo, Claudia Maria e Maria Raffaella, che negli ultimi anni hanno conquistato posizioni di mercato con una crescita del fatturato del 30%. Le sorelle Cisaro, classe 1971 e 1975, sono due delle 4.050 imprenditrici artigiane attive nel Milanese.

Il papà Enzo, che ora ha 84 anni, le aiuta ancora nel lavoro quotidiano, mettendo a frutto decenni di esperienza: é infatti l’unico pilota italiano di pallone libero a gas e il più esperto aeronauta italiano, con la traversata delle Alpi e la partecipazione a 9 campionati mondiali nel curriculum. "Io e mia sorella veniamo da esperienze professionali diverse – racconta Claudia Maria – ad esempio io, prima di entrare nell’azienda, ho lavorato per anni in multinazionali e agenzie di pubblicità. Questo è stato un valore aggiunto, nella scelta che abbiamo fatto di portare avanti la tradizione di famiglia". Dirigibili e mongolfiere vengono utilizzati per campagne pubblicitarie o eventi organizzati da aziende e privati, ma anche per gite turistiche sui cieli della Lombardia e del Piemonte. Una domanda che, in questi anni, è in crescita. "I nostri aerostati hanno anche un impiego scientifico – prosegue Claudia Maria – attraverso collaborazioni con il Politecnico di Milano, l’università Bicocca o il Cnr. Siamo gli unici a svolgere questo tipo di attività a Milano, e tra i pochi in Italia". Con loro lavora una squadra di artigiani che costruisce i dirigibili a Sesto San Giovanni, mentre le mongolfiere vengono prodotte all’estero. Le sorelle, per ora, restano con i piedi piantati per terra. "Per condurre una mongolfiera serve una grande forza fisica – conclude – e nel mondo sono pochissime le donne pilota. È un’attività, in questo caso, ancora dalla forte connotazione maschile".

Andrea Gianni