Le scuole in campo. La sindaca dei ragazzi è Ginevra Ribatti

Eletta la nuova sindaca delle ragazze e dei ragazzi di Novate. Si chiama Ginevra Ribatti (al centro con la fascia tricolore), studentessa della scuola media Rodari. È stata eletta alla presenza del “collega“ Gian Maria Palladino e dell’assessore all’istruzione Matteo Silva. Ginevra, per l’intera consigliatura che scadrà tra un anno, avrà al suo fianco in qualità di vice Francesco Cangiano, studente della scuola media Vergani. Le lascia il posto Martina Monti, che nel primo anno di vita di questa nuova istituzione è stata affiancata da Alberto Venturini, come vicesindaco dei ragazzi. Il Consiglio comunale ha come obiettivo quello di far diventare i giovani promotori di buone pratiche, in contatto con la macchina amministrativa.