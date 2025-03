Le ruspe sulla storica palestra: prende vita il nuovo palazzetto

Addio alla storica palestra "ex-Frisi" di via Villoresi, dove hanno giocato e si sono allenate diverse generazioni di giovani e di atleti bressesi: da poche ore il pesante mezzo di demolizione del Gruppo Vitali ha iniziato ad abbattere la parete esterna sud dell’impianto sportivo e il blocco degli spogliatoi. In poche parole, dopo la rimozione e la separazione nell’area di cantiere dei diversi materiali dal tetto e dall’interno della palestra, è scattata la fase dell’abbattimento delle pareti perimetrali; a seguire, ci sarà lo smantellamento anche dei pilastri strutturali, fino alla rimozione delle vecchie fondamenta e alla pulizia dello spazio del cantiere; queste operazioni si concluderanno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, in modo da completare la demolizione dell’intero impianto: "Anche durante queste fasi di abbattimento delle varie parti, continuerà la separazione delle varie tipologie di materiali, che saranno recuperati e smaltiti secondo le procedure - spiega il sindaco Simone Cairo -. A tutti gli effetti, i lavori programmati per l’abbattimento della ex-Frisi stanno procedendo, per concludersi a metà primavera".

In quest’area, tra le vie Villoresi e don Vercesi, a pochi passi dai prati milanesi del Parco Nord Milano, dalle ceneri della "ex-Frisi" nascerà il "PalaBresso", il palazzetto comunale inclusivo previsto nell’accordo di programma per l’ambizioso piano di rigenerazione urbana "Quartiere Ben-Essere di Bresso". Solo una quarantina di giorni fa, nell’ambito di questo piano, è stata riattivata via Martiri Fosse Ardeatine, che collega via Villoresi a via XX Settembre, a poche decine di metri dal futuro "PalaBresso". Per le opere di abbattimento della palestra "ex-Frisi" la spesa è di poco superiore ai 400mila euro. G.N.