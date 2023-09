LE PAGELLE DELL'ESTATE A MILANO: Max Pezzali, Taylor Swift e Vasco

Ora manca solo Marracash, a completare il quadro di un’estate all’insegna del sold out, capace di richiamare quasi un milione e ottocentomila spettatori solo in tre frequentatissimi crocevia del live milanese quali lo Stadio “Meazza”, l’Ippodromo di San Siro e quello de La Maura. Questo senza tralasciare altri luoghi deputati come il Carroponte, il Magnolia, il Castello Sforzesco, ma anche il Forum, gli Arcimboldi o, allargando, il raggio d’azione all’intera regione, l’Nxt Station di Bergamo, Piazza della Loggia a Brescia, Piazza Sordello e Palazzo Tè a Mantova, l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone o quell’Autodromo di Monza su cui a fine luglio hanno marciato i 70 mila radunati da Springsteen nel suo ultimo show europeo dell’anno. Se “Marrageddon”, la Woodstock del rap ideata e promossa da “Marra” all’Ippodromo Snai La Maura il 23 settembre, e quindi il primo giorno d’autunno, chiude una stagione e ne apre un’altra, quest’ultimo scampolo d’estate regala ancora notti ad alto volume con Coma_Cose (domani) e Raw Alejandro (il 17) al Carroponte di Sesto, James Blake il 18 al Fabrique, gli Squid il 19 alla Santeria Toscana, Paul Weller il 20 all’Alcatraz, Manu Chao il 23 all’Nxt Station.

Ma per i grandi eventi è già 2024, visto l’inizio delle prevendite per i due concerti di Max Pezzali allo stadio di San Siro dell’1 e 2 luglio prossimi e quelli di Taylor Swift sullo stesso palco del 13 e 14 luglio. Anche se il re del “Meazza”, stando a quanto anticipato da lui stesso, dovrebbe essere Vasco con ben sette concerti, probabilmente a giugno.