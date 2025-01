Le analisi si allargano anche ai telefonini

In corso in queste ore ci sono anche le analisi delle immagini riprese dai telefonini degli amici delle vittime del Taharrush Gamea, il barbarico rituale, utilizzato dal gruppo di Nordafricani nei confronti delle donne che si trovavano in piazza Duomo a Capodanno. Anche queste immagini, oltre alle tante registrate dalla videosorveglianza in Galleria, saranno utili per ricostruire il puzzle di cosa è successo quella notte.

Intanto è arrivata a Milano anche le denunce della giovane inglese, che sie ara unita al gruppo della ventenne belga e dei suoi amici. La ragazza di Liegi è stata la prima a denunciare. e Nei prossimi giorni potrebbero farlo anche i suoi amici. "Il Taharrush Gamea è stupro di gruppo". Così in un comunicato congiunto si fanno sentire anche le associazioni RadFem Italia (Rete per l’Inviolabilità del Corpo Femminile; Se Non Ora Quando Sisters; I-Dee e Women’s Declaration International Italia WDI Italy). "Soprattutto nelle grandi aree urbane la libertà di donne e ragazze è già significativamente compromessa dal rischio costituito dalla diffusione di questa e altre pratiche violente. In Italia il primo episodio di cui si abbia notizia, è in piazza Duomo a Milano la notte del 31 dicembre 2021, 9 giovani donne brutalizzate nel corso del “concertone“ di Capodanno. Un secondo episodio nel giugno 2022, sul treno Peschiera del Garda-Milano: 5 ragazze molestate da una trentina di maschi in maggioranza nordafricani. Il caso più recente sempre a Milano in piazza Duomo durante i festeggiamenti di San Silvestro 2024: 4 ragazze belghe aggredite da un gruppo di 30-40 uomini che le hanno circondate e brutalizzate secondo le stesse modalità.