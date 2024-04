Milano, lavori ai binari del tram: dove, quando, linee deviate e strade chiuse

Milano, 17 aprile 2024 – Al via i lavori ai binari del tram in corso Colombo e piazza Stazione Genova a Milano. Di conseguenza saranno deviate alcune linee di tram e bus e sarà vietata la circolazione delle auto. Vediamo tutto più nel dettaglio.

I lavori – che partiranno il 22 aprile – riguardano l’ammodernamento degli impianti dei tram in corso Colombo e piazza Stazione Genova, che prevedono la sostituzione di seicento metri di binari e dovrebbero concludersi il 29 giugno.

Nel frattempo saranno deviate alcune linee di tram e bus, in particolare i tram 2, 9 e 10 e i bus 74, 325, N25, N26 e NM2.

TRAM 2 : i tram fanno servizio tra Maciachini e la fermata Cantore. Da qui passano in viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, via San Michele del Carso, via Ariosto, largo V alpini, via Monti. Fanno capolinea in piazza 6 Febbraio, da dove ripartono al contrario. Sono interrotte le tratte Negrelli-Porta Genova (in alternativa: bus B2 tra Negrelli e Porta Genova, bus 74 tra Ripa di Porta Ticinese e Porta Genova) e, per il cantiere in via Farini, Maciachini-Bausan (in alternativa: filobus 92). I bus B2 (che sostituiscono la linea tranviaria 2) fermano in viale Bligny, dopo via Bocconi all’altezza del civico 13A, Porta Lodovica (dove ferma il tram 9), viale Col di Lana, piazza 24 Maggio, viale Gorizia, via Vigevano, Porta Genova, via Valenza, Ripa di Porta Ticinese, via Lodovico il Moro e piazzale Negrelli, via Parenzo civico 2 (capolinea).

TRAM 9 : fa normale servizio tra Centrale e la fermata Porta Lodovica. Non percorre la tratta Porta Lodovica-Porta Genova. In alternativa, il bus B2 o il bus 74.

TRAM 10: fa normale servizio tra il capolinea Lunigiana e la fermata Procaccini/Sempione. Da qui i tram passano da Domodossola M5 e fanno capolinea in piazza 6 Febbraio, da dove ripartono al contrario. È interrotta la tratta Procaccini/Sempione - piazza 24 Maggio. Le alternative per la tratta interrotta: tram 1 (tra Procaccini/Sempione e largo V Alpini), tram 2 (tra largo V Alpini e piazzale Cantore), tram 10 (fino a Garibaldi + M2 fino a Porta Genova, oppure fino a Domodossola + M5 fino a Garibaldi + M2 fino a Porta Genova).

BUS 74 : i bus fanno servizio tra Famagosta e la fermata di Porta Genova. Da qui proseguono verso viale Bligny e fanno le stesse fermate del bus B2. Fanno capolinea in viale Bligny dopo via Bocconi, all'altezza del civico 11. Saltano le fermate Colombo/Coni Zugna e Cantore.

BUS 325 : le corse dirette a Cantore sono sospese. Tutti i bus fanno servizio tra Corsico e Romolo. In alternativa, tra Ripa di Porta Ticinese e Porta Genova, il bus B2.

BUS N25 : i bus verso Centrale saltano le fermate di Porta Genova e via Vigevano. Fanno una fermata provvisoria in viale Gorizia prima di via Vigevano all'altezza del civico 24.

BUS N26 : i bus verso Cadorna saltano la fermata di Porta Genova. Fanno una fermata provvisoria in viale Gorizia all'altezza del civico 5 prima di corso Colombo (fermata del tram 9 in piazzale Cantore).

BUS NM2: nelle due direzioni, i bus saltano la fermata Porta Genova. Quando deviano, verso piazza Abbiategrasso fermano in viale Coni Zugna prima di corso Colombo (fermata Cantore, insieme alle linee 14 e N25), piazza 24 Maggio (insieme alle linee 9 e N25) e sulla carreggiata laterale di viale Liguria, all'altezza del civico 17. Verso Gobba, fermano in viale Liguria (fermata Romolo, insieme ai bus 47, 91, 325 e 351), piazza 24 Maggio (insieme al bus N26) e in viale Gorizia 5 prima di corso Colombo (fermata Cantore, insieme al tram 9).

E sarà vietata la circolazione delle auto in corso Colombo da viale Coni Zugna e viale Gorizia fino a piazzale Stazione Genova, con il permesso di transito dei soli residenti.

I due interventi saranno realizzati in contemporanea, con due squadre distinte per velocizzare il più possibile i tempi. Saranno rimossi 400 metri di binari in corso Colombo e 200 nel piazzale, saranno posati nuovi binari, sostituito il fondo attuale in pietrisco con platee in cemento armato posate su materassini antivibranti, e nel frattempo saranno rinnovate sette intersezioni e tre scambi tranviari e verrà rifatto l'asfalto del manto stradale. Questi lavori rientrano nel piano annuale di manutenzione straordinaria degli armamenti tranviari, per cui il Comune di Milano stanzia ogni anno circa 12 milioni di euro.