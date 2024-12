Lavori per una nuova Cesano: "La città ideale per le famiglie"

Lavori in corso per una nuova Cesano. "Se si fa un giro per la città, si può notare che i cantieri sono avviati e che nei prossimi mesi vedremo alcune grandi opere prendere forma, per diventare un nuovo punto di riferimento per i cesanesi", ha spiegato il sindaco Marco Pozza nel messaggio di auguri rivolto alla città. "Abbiamo deciso di investire in nuove strutture che possano accogliere le diverse e crescenti esigenze delle famiglie e di ogni cesanese, qualunque sia la sua età - aggiunge il sindaco -. Basti pensare al nuovo polo dell’infanzia 0-6, all’auditorium di via Vespucci, alla scuola e nuovo centro civico di via Gobetti, al Parco dello sport, alla piscina".

Quelli elencati dal primo cittadino sono i cantieri avviati nei mesi scorsi, grazie alla progettazione realizzata con fondi Pnrr (a esclusione della piscina). "Una città che si sta trasformando, pur mantenendo le sue radici storiche, che è capace di innovarsi, di guardare al futuro, di affrontare nuove sfide e nuove aspettative per chi la vive ogni giorno", ha evidenziato il primo cittadino.

In effetti i progetti già avviati sono molti e tutti di grandi proporzioni. Il polo per l’infanzia, che accoglierà bambini fino a sei anni di età, si è aggiudicato un finanziamento di circa due milioni e mezzo di euro: i lavori saranno completati entro la fine del prossimo anno, creando una struttura a basso impatto ambientale, nel rispetto della sostenibilità. Già avviato (con previsione di completamento a breve) il cantiere per la ristrutturazione dell’auditorium della scuola Leonardo Da Vinci, mentre procedono i due progetti più grandi: la creazione del Parco dello Sport in via Vespucci, finanziato con oltre 5 milioni di euro del Pnrr, e la realizzazione del Centro civico di via Turati, quartiere Tessera, con più di 3 milioni 600mila euro che il Comune si è aggiudicato.

A quest’ultimo progetto, va aggiunta anche la nuova scuola Gobetti (due milioni di euro messi a disposizione dal Ministero e tre milioni dal Comune): il cantiere va avanti, con le demolizioni e gli smaltimenti dei materiali. La struttura sarà realizzata tenendo conto dell’impatto ambientale e a risparmio energetico.

Nella realizzazione dei nuovi progetti che cambieranno volto alla città, infatti, il tema del rispetto ambientale è prioritario, inserito in un ampio programma che vede Cesano "impegnata - conclude il sindaco Pozza - nella riduzione delle emissioni, nell’uso di fonti energetiche rinnovabili e in percorsi di sviluppo sostenibile".