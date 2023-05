Lavori alla Montessori Riaprirà a settembre

Termina qui l’anno scolastico per la scuola Montessori. Sono stati riprogrammati gli interventi e tornerà pienamente fruibile a settembre. È stato prorogato il provvedimento che ha stabilito la chiusura temporanea della scuola primaria "Montessori" di via Cornicione. La chiusura è stata dettata da ragioni di sicurezza, dopo la caduta di alcuni pannelli del soffitto, che aveva imposto il trasferimento degli alunni in altre strutture scolastiche della città. In questo modo sono subito iniziati i lavori indispensabili per garantire la piena sicurezza della struttura che avrebbe dovuto riaprire oggi. La nuova decisione permetterà di proseguire i lavori in modo più esteso, anche sulle parti dell’edificio il cui intervento sarebbe stato eseguito nei mesi estivi. Una scelta condivisa tra Comune e scuola, che va nella direzione di elevare ai massimi livelli la sicurezza di tutti i fruitori della scuola. La decisione è stata comunicata ieri dalla sindaca Daniela Maldini e dal dirigente scolastico Umberto Vassallo durante una riunione alla presenza dei tecnici comunali, dei rappresentanti dei genitori e dei docenti. Nel contesto, Daniela Maldini ha rinnovato le scuse alle famiglie e al personale per i disagi a cui sono chiamati a far fronte. Gli studenti di prima e seconda elementare sono ospitati alla "Calvino" di via Brodolini e le terze, quarte e quinte nella media "Orio Vergani". Il plesso scolastico di via Cornicione riaprirà a settembre. Il rammarico di alcuni genitori è che ora hanno figli in struttura diverse, con gli stessi orari ed è difficile organizzare l’accompagnamento e il ritiro dei bambini dalle scuole. Davide Falco