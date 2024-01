Lavora sul tetto e vola da 6 metri. Ferito operaio

Sfiorato il dramma ieri mattina in via San Francesco d’Assisi dove un operaio di 29 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone è precipitato dall’altezza di circa 6 metri. Immediatamente i colleghi di lavoro hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano e l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Opera. L’uomo, inizialmente apparso in gravissime condizioni, non avrebbe perso coscienza ed è stato trasportato a bordo delle ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Niguarda. L’operaio non avrebbe perso coscienza e avrebbe raccontato ai soccorritori che mentre si spostava sul tetto un lucernario ha ceduto ed è precipitato. Accertamenti sull’accaduto in corso.

Mas.Sag.