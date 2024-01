L’Auser è in crescita. Numeri, attività, viaggi: "Superati i 1.100 iscritti"

Musica e balli domenica per la campagna di tesseramento 2024 dell’Auser di Novate. Crescono i numeri, le attività, i viaggi culturali e di divertimento, oltre l’aspetto dei servizi sociali forniti. "Sono lieto di condividere che insieme abbiamo superato la quota di 1.100 iscritti, un traguardo che riflette la crescente fiducia che la cittadinanza ha riposto in Auser Novate come risposta alle proprie esigenze. Questo aumento significativo dei soci iscritti testimonia il riconoscimento della nostra associazione come punto di riferimento per la solidarietà e il supporto nella comunità. È motivo di orgoglio affermare che i soci iscritti manifestano quotidianamente la loro gratitudine attraverso gesti di apprezzamento e sostegno così come l’amministrazione comunale. Questo ci motiva ulteriormente a perseverare nel nostro impegno e ad ampliare l’offerta dei nostri servizi per rispondere sempre meglio alle necessità della nostra comunità", commenta il presidente Auser Giuseppe Plumari. Il ringraziamento va inoltre ai volontari per l’ impegno e supporto nei confronti della associazione. Grazie alla loro dedizione e alla collaborazione Auser ha raggiunto ottimi risultati nell’ultimo periodo. Sono stati effettuati migliaia di accompagnamenti presso le strutture sanitarie, organizzate numerose vacanze sociali, gite e un’ampia gamma di attività come il corso di computer, acquerello, inglese, gioco delle carte, la maglia social e un nuovo laboratorio sulla memoria.

"Auser Novate fa parte di una rete, un tessuto di solidarietà e supporto reciproco che ci permette di ampliare la nostra portata e condividere le migliori pratiche a livello nazionale. È stato necessario un grande lavoro di adeguamento per garantire che Auser Novate mantenesse un alto profilo e offrisse servizi di qualità. Per questo ora il costo della tessera Auser, fermo da oltre 10 anni, è stato portato dalle attuali 15 euro a 20 euro", conclude Plumari. Guardando al futuro il 2024 porterà con sé molte novità, un tour in Andalusia, il tour dell’Elba, dell’Umbria e un viaggio in Uzbekistan. oltre ai soggiorni marini. Il primo appuntamento è domenica alle 15, nella sede di via Repubblica.