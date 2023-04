Laura Conti, la pasionaria verde Cinisello la ricorda con un parco

di Laura Lana

CINISELLO BALSAMO

Uno spazio pubblico per Laura Conti, medico, partigiana e ambientalista. A lei è stato intitolata l’area verde di via Umberto Giordano, la zona antistante l’ex pesa pubblica dopo una proposta di Legambiente, raccolta dall’amministrazione. "È un’occasione importante per ricordare una persona che ha introdotto per prima il concetto di ambientalismo scientifico ed è stata tra le fondatrici della Lega per l’ambiente, oggi Legambiente, più di 40 anni fa", ha raccontato Maria Segurini, presidente del circolo cittadino. La cerimonia si è svolta nel 102esimo anniversario della nascita di Conti e nel 40esimo della costituzione del circolo di Legambiente di Cinisello e ha coinvolto anche due classi quarte della scuola Buscaglia, oltre ad altre associazioni e al presidente del Parco Nord Marzio Marzorati. "Con questa intitolazione vogliamo omaggiare e ricordare una donna e una figura particolarmente significativa, antesignana per le tematiche ambientali e non solo", ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi. La sensibilità e l’impegno di Laura Conti sui temi ambientali cominciarono con l’incidente di Seveso nel luglio 1976, che la portò, in veste istituzionale e professionale, sui luoghi contaminati dalla diossina. Da lì la sua ricerca nell’ambito dei collegamenti tra lavoro e diritto alla salute e, più in generale, tra economia e diritto all’ambiente che diede vita all’ambientalismo scientifico in Italia. All’inizio degli anni Ottanta fu tra i fondatori della Lega per l’ambiente e ne diventò presidente del comitato scientifico: nel 1986 ricevette il premio Minerva per la ricerca scientifica e culturale come pioniera delle battaglie ecologiste.

Nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati: componente della commissione Agricoltura, contribuì all’elaborazione della legge sulla caccia. Scomparsa a Milano nel 1993, oggi sono diverse le sezioni di Legambiente a lei intitolate, così come il premio ecologia Laura Conti per tesi di laurea dell’ecoistituto del Veneto Alexander Langer e un corso Euromediterraneo di giornalismo. "Un esempio di impegno e di dedizione – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Berlino –. Una donna che ha lasciato un profondo segno nella storia di Legambiente".