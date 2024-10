L’attacco social della Salemi: Milano insicura

Più che denuncia, uno sfogo perché non c’è alcun episodio concreto segnalato. Ma la sensazione di paura che incute Milano sembra di questi tempi contagiosa, tra i personaggi famosi. A pochi giorni dal video pubblicato sui social dall’atleta Nicola Bartolini, è la volta dell’infuencer Giulia Salemi che, per fortuna sua, non è stata però aggredita dai ladri. Nata nel 1993 a Piacenza, da madre iraniana e padre italiano, la Salemi ha partecipato a vari programmi tv, da Pechino Express al Grande Fratello Vip. Oltre alla tv, la 31enne fa attività da influencer. E nel video sul suo profilo lamenta la scarsa sicurezza della città dove vive, Milano. Basta essere donna e camminare in città la sera per rischiare grosso, secondo lei. "Sono davvero così stufa e impaurita da donna, ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola" incalza dal suo profilo Instagram. La telecamera puntata su se stessa mentre cammina di sera e racconta il disagio di vivere a Milano. "Vedo solo facce che mi terrorizzano – ripete nel video diventato virale, come spesso capita ai vip che sparano a zero sulla città meneghina –. Vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso. Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca". La paura sfocia in un attacco alla gestione della città: "Bella Milano, eh... poi per quello che costa. Bella e sicura. Pensiamo solo ad aumentare la Zona C e le strisce pedonali".