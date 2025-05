L’atletica leggera torna in via Deledda

L’atletica leggera è tornata ufficialmente al centro sportivo comunale di via Deledda: da pochi giorni i giovani e gli atleti delle società sportive del territorio si stanno, infatti, allenando sulla nuova pista in tartan completata dopo un intenso restyling. E, come i moderni impianti, la riqualificazione dell’anello della pista ha portato il doppio rettilineo: il primo a 8 corsie è quello storico, sotto le tribune del "Campo N", mentre il secondo, quello nuovo, è a 6 corsie, sul lato opposto. Ma non solo. Oltre alla pista, sono nuove anche le attrezzature necessarie alle varie discipline, come i blocchi di partenza, gli ostacoli, i porta-pesi e i porta-giavellotti, acquistate dal Comune di

Bresso per 50mila euro: "Le attrezzature ci sono già state consegnate e disponiamo anche delle strutture in plexiglas dove sistemarle. – spiega il sindaco bressese Simone Cairo – I giudizi degli atleti che si stanno allenando sono positivi sulla nuova pista di atletica. Siamo soddisfatti per i lavori intrapresi, rendendo più accogliente il centro sportivo comunale". L’impianto di via Deledda è sempre più un "fiore all’occhiello" per lo sport: per esempio, i campi da calcio a 11 in erba sintetica sono diventati 2 e ci sono nuove torri faro con luci a led, per un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. Giuseppe Nava