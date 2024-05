L’arte in chiave digitale. Via al ciclo di incontri per gli archivisti del futuro

Formare archivisti del futuro. Il prossimo appuntamento, lunedì. “Archivi d’arte e operatori 4.0“ (Uaao) è un grande progetto di formazione e capacity building per gli Archivi d’arte, ideato da associazione Giovanni Testori e università Cattolica di Milano in collaborazione con Bam! e vincitore dell’avviso pubblico Pnrr Tocc, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU e gestito dal ministero della Cultura. "È un progetto da costruire insieme, un percorso di crescita, miglioramento continuo e rafforzamento del capitale umano del settore culturale e creativo in chiave digitale e tecnologica", spiegano gli organizzatori. Uaao ha come perno la cooperazione e lo scambio di esperienze e competenze per la creazione di nuove figure professionali di archivisti 4.0 al servizio degli archivi d’arte attraverso corsi di 20 mesi di formazione. Poi focus group specifici su temi chiave della digitalizzazione, della catalogazione e restituzione al pubblico del patrimonio culturale. La condivisione di best practice, modelli innovativi e progetti pilota, l’attivazione percorsi di formazione specialistica con esperti nazionali e internazionali sulle pratiche più avanzate in tema di archivi d’arte e digitalizzazione. Nuovi strumenti di formazione a distanza - Moocs, percorsi di affiancamento on the job e attività di peer to peer learning, con il coinvolgimento di archivi, reti e comunità di pratica. Il progetto prende avvio dalla serie di 5 tavoli di confronto e networking. Momenti per far emergere i bisogni per l’azione di digitalizzazione e valorizzazione innovativa degli archivi d’arte, di artisti, di critici del ’900, musei e editoria.

I tavoli di confronto sono in programma tutti i lunedì online alle 18 fino al 17 giugno e in conclusione giovedì 27 giugno alle 18 al Museo MA*GA di Gallarate e online. Il prossimo appuntamento sarà lunedì dalle 18 alle 20 in modalità online. Tema principale: "Gli archivi vivi - esigenze, criticità ed esperienze". Gli artisti possono/devono creare un archivio, specchio del proprio operato, senza aspettare che l venga costituito post-mortem. Come occuparsi del futuro nel presente.