L’arte della lana e i prodotti fatti a mano conquistano tutti

L’antica Corte Marabelli vestita di colori, creatività e tradizione, folla di visitatori, anche quest’anno, alla mostra mercato L’arte della lana, ormai tradizionale appuntamento novembrino nella frazione medievale di Corneliano Bertario. Lana protagonista in tutte le sue varianti tecniche, lavorata rigorosamente a mano dalle donne del borgo: sciarpe e giacche, coprispalle e cappelli, arredi per la casa e decorazioni, borse e giocattoli, tante idee per un regalo diverso.

M.A.