L’arte aiuta il Parco Nord. Le opere della Mazzocco in vendita per il verde

L’Amazzonia e l’Albero della Vita, la musica dei licheni nel bosco, la fioritura e il foliage, fino al messaggio "Non distruggiamo il nostro pianeta". Pinuccia Mazzocco dipinge la natura e i suoi quadri da sabato mattina sono ospitati alla Cascina del Parco Nord. La mostra si intitola Giganti silenziosi giardinieri della terra e comprende un ciclo di 12 tele che sono anche in vendita. Perché Mazzocco ha deciso di adottare il programma Insieme per la Terra, la campagna di raccolta fondi che Parco Nord Milano ha lanciato due anni fa, quando ha acquistato 16 ettari alla Balossa, tra Cormano e Nova Milanese, con un mutuo di 1,6 milioni di euro. Nuovi terreni da riqualificare, con un maestoso hangar ex industriale, e da restituire alla comunità. Già sabato mattina, al lancio della mostra, sono stati venduti i primi due quadri: tutto il ricavato sarà devoluto alla campagna di crowfounding. "I miei dipinti scaturiscono da quello che sono io. Andavo in montagna da bambina, stavo vicino ai fiori, ho acquisito tanti insegnamenti sulla natura dei miei genitori e dei nonni. Amo immensamente ritrovarmi nei boschi, ascoltare la musica degli alberi e il loro ondeggiare nel vento. Condivido il messaggio di San Francesco che ci fa capire l’unità col tutto, la fraternità e l’umiltà". La foresta come luogo magico e la Terra come madre. "Siamo ospiti in questo pianeta in cui la natura ci offre una scenografia straordinaria da preservare e proteggere. Gli alberi sono i giardinieri operosi della nostra madre terra e sono da sempre la fonte della mia ispirazione". L’evento fa parte della Art week end, che vede al Parco Nord Milano anche un’installazione artistica e una performance creativa per i più piccoli, sempre dedicate alla relazione con la natura.