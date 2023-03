L’analisi dell’economista "Profitti sovrastimati e bolle che esplodono Ma il sistema è solido"

di Andrea Gianni "Gli errori dei banchieri, come dimostra il caso Credit Suisse, vengono scaricati sulle spalle dei contribuenti. Nessuno paga e l’azzardo morale resta sostanzialmente impunito, creando così un enorme problema di fiducia nel sistema". Il professor Giuseppe De Luca, docente di Storia economica all’Università Statale di Milano, fa una riflessione amara analizzando gli scenari globali e le possibili ripercussioni su Milano e sull’Italia. Il nostro sistema è in crisi? "Il contesto europeo è più protetto e, in questo momento, non dovrebbero esserci ripercussioni sistemiche legate a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti o in Svizzera. Anche se la caduta di Credit Suisse, pur arrivando dopo anni di performance negative, non è un fattore ininfluente. I dirigenti della banca hanno commesso errori importanti, l’istituto si è trovato invischiato in conflitti legali. Di diversa natura è invece la crisi della Silicon Valley Bank e degli istituti statunitensi più legati al business di startup e bitcoin, in un sistema sottocontrollato, frutto della deregolamentazione avviata da Trump. Non vedo un rischio contagio in Italia, ma una conseguenza importante di queste situazioni è una perdita di fiducia dei cittadini nel sistema". Perché? "Il copione continua a ripetersi. Gli istituti vengono salvati dalle autorità centrali, quindi con i...