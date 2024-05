Una notte al museo, da non confondere con il film datato 2006 con Ben Stiller e Robin Williams. Una notte al museo, stasera sabato 18 maggio, è non solo una notte diversa dal solito ma anche un approccio romantico alla cultura. E a Milano e Lombardia l’offerta è ricca e soprattutto capace di soddisfare tutti i gusti e le curiosità.

Un’occasione per vivere questa notte in maniera diversa: meno pigra, abitudinaria o caciarona e magari conoscere qualcosa di nuovo o semplicemente rivedere tra il chiaro e lo scuro l’arte che più amiamo. Un’esperienza per uscire dai soliti schemi. Tra l’altro gratis o con biglietti d’ingresso a 1 euro.

Anche se non siete frequentatori abituali, anzi ancor meglio se non lo siete, il museo di notte può piacevolmente sorprendervi. E non incominciate a dire “Che barba! che noia!”.

La notte ha sempre un effetto magico e poi provare non costa nulla. Mal che vada tornerete alle solite abitudini. E poi: “Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai”.