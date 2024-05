SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, venerdì 17 maggio

In una giornata particolare per i giocatori più scaramantici, tornano le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Nel concorso di stasera, il numero 79, il montepremi totale sfonderà quota 25 milioni di euro.

E chissà che per qualche giocatore possa cambiare la percezione di questo venerdì 17. La tradizione, tipicamente italiana, vuole che sia una giornata particolarmente sfortunato. L’origine dell’usanza si deve all’unione di due elementi considerati “negativi”: il venerdì (dal Venerdì Santo, giorno della morte di Gesù) e il numero 17 che, secondo la smorfia napoletana, è sinonimo di disgrazia o sfortuna in generale. Il senso della giornata però potrebbe cambiare in pochi istanti: basterebbe “semplicemente” centrare la sestina vincente per riscrivere la storia di un giorno che per tanti è stregato.

Dopo l’incredibile “6” da oltre 100 milioni di euro centrato settimana scorsa a Napoli, il jackpot rimane, come detto, piuttosto cospicuo. Anche perché nell’estrazione di ieri, giovedì 16 maggio, non sono stati registrati né “5+1” né “6”. Stasera alle 20 la caccia riparte, se siete in dubbio quali numeri giocare, potete consultare il nostro storico dei numeri che mancano all’appello da più tempo: che sia arrivata la volta buona per il 18?

Segui con noi l’estrazione in diretta (articolo in aggiornamento)