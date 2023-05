“L’amore è amore“ Raffaella Carrà simbolo della lotta all’omofobia

Il volto di Raffaella Carrà, indimenticata stella della televisione italiana, e la frase "L’amore è amore". È stato inaugurato ieri il murale arcobaleno realizzato sul ponte Galetti per la rassegna "Omofobia al muro". Il murale è un simbolo: attraverso il volto della star italiana, icona della libertà e della lotta contro le discriminazioni di genere, "simbolo di una società aperta e inclusiva", ha commentato il sindaco Stefano Ventura, il Comune ha voluto "lanciare un messaggio: nessuna persona deve essere discriminata. Ringrazio l’artista Mario Jin e il collettivo We Run The Streets per questa bellissima opera". La rassegna propone anche libri a tema in biblioteca, un incontro per presentare un "gioco per il cambiamento sociale" (26 maggio) e un documentario su Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d’Italia (16 giugno).