L’Amministrazione premia il magistrato per il grande lavoro contro la criminalità

‘Ndrangheta fenomeno mondiale, "è in tutti i continenti, è una colonna del capitalismo, i calcoli sul prodotto interno lordo tengono conto del suo giro d’affari", "sempre più social, soprattutto su Tik Tok dove non ci sono mediazioni". Da ieri, Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro e uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata, è cittadino onorario di Vimodrone, Cassina e Pioltello avevano già provveduto a inserirlo negli elenchi dei propri abitanti illustri. Il magistrato è tornato in Martesana per una lectio sulle mafie e lascia il segno parlando "del rischio di infiltrazioni nei fondi del Pnrr".Bar.Cal.