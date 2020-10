Lainate (Milano), 21 ottobre 2020 - Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lainate per porto abusivo di arma clandestina. L'uomo, pregiudicato, questa mattina è entrato in una ditta di Lainate e ha minacciato gli operai presenti con una pistola, intimando di far arrivare sul posto un altro operaio, un 41enne responsabile del coordinamento delle consegne per conto di una società di trasporti per la quale il 61enne lavorava saltuariamente come trasportatore prima della crisi sanitaria.

I militari sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di una pistola calibro 38 con matricola abrasa. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche 27 proiettili. Il 61enne, denunciato anche per ricettazione e minaccia aggravata, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.