L’Aeronautica atterra a Milano: decolla il Comando Squadra Aerea. E Linate diventa porta per lo spazio

Segrate (Milano) – Linate diventa la porta per lo spazio. È stato inaugurato il ‘Comando della Squadra Aerea e della 1° Regione Aerea’ dell’Aeronautica Militare che sarà diretto dal generale Alberto Biavati. La scelta di Milano porrà il nuovo Comando in contatto con realtà accademiche, industriali e istituzionali, essenziali per la costruzione di sinergie proficue per il sistema-paese. Più nel dettaglio, si rafforza la presenza dell’Aeronautica Militare in un’area strategica, dove si concentreranno le funzioni della Forza Armata: quella di generazione, approntamento e impiego dello strumento aerospaziale.

La cerimonia si è tenuta presso l’hangar del comando Aeroporto Militare di Linate, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Luca Goretti: “È una riorganizzazione ponderata. Per fare un salto di qualità anche da un punto di vista tecnologico, abbiamo pensato che l’area di Milano potesse offrire per tutti quanti noi un’opportunità, quindi abbiamo cercato di accorpare e portare su Milano il comando della Squadra Aerea, perché attraverso la loro esperienza si potrà travasare questa conoscenza anche alle nostre industrie e università dell’area di Milano, per poter migliorare sinergicamente questo risultato. Saranno circa 400 le persone che si trasferiranno qui a Milano, la maggior parte sono volontari, ai quali abbiamo offerto anche nuovi alloggi, nuovi uffici, per permettere anche la logistica in grado di poterli sostenere”.

Quella di ieri è stata anche la cerimonia del passaggio di consegne della Prima Regione Aerea dal generale Luigi Del Bene al generale Biavati. Il primo diventa vice comandante della nuova struttura, mentre il secondo dirigerà il nuovo Comando della Squadra Aerea e Prima Regione Aerea. “Ora da Milano saranno comandati 83 enti operativi, 4 dell’attuale Regione Aerea e 79 del precedente Comando Squadra Aerea” - ha spiegato Biavati - che danno la giusta importanza alla Lombardia e a Milano”. Sempre durante la mattinata sono state conferite la medaglia d’oro al Valor Aeronautico alla Bandiera del 15° Stormo di Cervia e medaglie al personale del medesimo reparto per l’operazione di salvataggio compiute in occasione dell’alluvione del maggio 2023 in Emilia Romagna, e la medaglia d’oro al Merito Aeronautico alla Bandiera del 51° Stormo di Istrana, uno dei reparti della difesa aerea nazionale. In particolare il personale del 15° Stormo, in un contesto estremamente delicato, ha evacuato “più di trecento persone da una situazione di imminente pericolo di vita”.

La giornata si è conclusa con una seconda cerimonia a Milano, presso il comando di piazza Novelli, con lo svelamento dello stemma e il taglio del nastro della nuova sede, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa.