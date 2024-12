L’inarrestabile ladro di farmacie di Milano: 15 rapine in poche settimane (anche più di una al giorno) e un ricco bottino

Milano – Un 49enne è accusato di aver commesso quindici rapine in soli due mesi ai danni di farmacie a Milano e nella vicina Sesto San Giovanni. Per questo, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un italiano di 49 anni che era già detenuto nella Casa circondariale di Monza proprio perché arrestato dagli investigatori dei "Falchi" della Sesta Sezione della Squadra Mobile il 15 febbraio 2024 mentre era intento a rapinare una farmacia di Sesto San Giovanni (Milano).

Al momento dell'uscita era stato fermato dai poliziotti che lo avevano trovato in possesso di 200 euro, ottenuti minacciando il personale della farmacia con una pistola a salve, priva del tappo rosso. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno svolto quindi una serie di accertamenti per verificare se l'arrestato potesse essere il responsabile di ulteriori rapine con con lo stesso modus operandi. Una serie di elementi comuni nella commissione delle rapine (tecniche di travisamento, modalità delle minacce, dell'uso di pistola senza tappo rosso e dello scooter) ha reso possibile addebitare all'uomo la responsabilità di altre quindici rapine commesse in diverse aree del capoluogo meneghino e del sestese. Era riuscito ad accumulare quasi 9.000 euro con i colpi messi a segno e talvolta era riuscito a commetterne più di uno al giorno.