Milano, spaccata in una gioielleria in centro: i ladri rubano la cassaforte piena di orologi

Una banda di ladri ha svaligiato una gioielleria in via Settimio Severo, nel centro di Milano. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre malviventi hanno spaccato il vetro del negozio e portato via una cassaforte con numerosi orologi usati ma di grande valore.

Gli agenti della Questura sono stati chiamati intorno alle 4 di mattina e hanno trovato la vetrina della gioielleria infranta. La cassaforte era stata dislocata dai ladri e portata via. Il valore degli orologi rubati è ancora da quantificare.