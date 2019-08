Milano, 19 agosto 2019 - Trasformava la richiesta di aiuto in furto. E' stata arrestata una giovane donna romena di 19 anni colta sul fatto mentre derubava un 47enne francese seduto al tavolo di un bar di via Dante, pieno centro a Milano.

La ladra è stata scoperta da due agenti fuori servizio che si trovavano nei dintorni del locale e che hanno assistito al tentativo di furto. La donna distribuiva biglietti per chiedere un atto di carità agli avventori del bar che, distratti, spesso vi poggiavano sopra oggetti di valore come telefoni cellulari o portafogli. Nel ritirare i foglietti, la donna approfittava della loro distrazione per derubarli degli oggetti lasciati incustoditi. Gli agenti hanno notato la donna e l'hanno fermata, per poi restituire la refurtiva alla vittima. La donna, madre di un bambino di meno di un anno, è stata portata a San Vittore.