Lacchiarella (Milano), 27 settembre 2020 - Il palatenda, tensostruttura realizzata per ampliare gli spazi e creare nuove aule, in modo da rispettare le direttive emanate per la ripartenza dell’anno scolastico, in particolar modo il distanziamento all’interno delle scuole, è al centro delle proteste dei genitori. La struttura, prefabbricata e costata 130mila euro, è stata realizzata con pavimenti in parquet, moquette e aule senza soffitti, "per cui diventa difficile ascoltare le lezioni". E quando piove la situazione peggiora. "Non riusciamo a comprendere quali teorie abbiano seguito per realizzare le nuove aule - spiega Corinne Maneli, mamma di un ragazzino delle elementari -. Come è pensabile lasciare le aule senza soffitto? Le voci si sovrastano fra le classi. Siamo molto preoccupati. Dalla segreteria della scuola ci hanno detto di segnalare i disagi, ma nessuno ci dà risposte e questa tensostruttura è costata 130mila euro".

Le aule in effetti non hanno un tetto anche se sono tutte realizzate sotto la maxi struttura. Fra i problemi segnalati dai genitori viene evidenziato che non esiste più un giardino. Ma le polemiche riguardano molti altri aspetti. "Il pavimento in legno e le rivestiture in moquette, che sono poco igieniche, non sono rassicuranti - continua Corinne Maneli -. Inoltre mio figlio mi ha riferito che i bagni all’interno della struttura non vengono utilizzati. I bambini devono uscire dalla struttura e andare all’interno dell’edificio scolastico con la maestra e quindi, fra poco, dovranno indossare il giubbotto". E in questi giorni di pioggia sono emersi altri problemi. Quando scroscia forte non si sentono bene le lezioni e ci sono alcune infiltrazioni d’acqua. Insomma la nuova struttura lascia i genitori perplessi più che sicuri.