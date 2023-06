Lacchiarella, 551mila mq di logistica, Di Marco (M5S), "Regione Lombardia archivi il progetto"

Polo logistico: in arrivo 551mila metri quadrati di logistica se Regione Lombardia non archivia il progetto. La denuncia del consigliere regionale del M5S Nicola Di Marco, che è anche cittadino di Lacchiarella: l’impianto di dimensioni pari 32 volte piazza del Duomo di Milano, presentato come un magazzino, sembra di fatto una logistica, tipologia di impianto esplicitamente esclusa dal PGT vigente nel Comune di Lacchiarella. "Ho chiesto a Regione Lombardia di attivarsi per archiviare il progetto relativo alla costruzione dell’enorme polo logistico di Lacchiarella. Le ragioni sono quelle che ribadisco dal 2018: l’impianto di dimensioni pari a 551mila metri quadri, presentato come un magazzino, sembra di fatto una logistica, tipologia di impianto esplicitamente esclusa dal Pgt vigente nel Comune di Lacchiarella. Ricordo inoltre che nell’ambito di progettazione di interventi come questo, la normativa impone la valutazione comparativa di una localizzazione alternativa. Cosa che in questo caso non è stata fatta, come sottolineato dalla Vas (valutazione di impatto ambientale). Per questo ho chiesto a Regione Lombardia se intenda sollecitare l’individuazione di una localizzazione alternativa, da ricercarsi su aree dismesse o su aree già attrezzate ma sottoutilizzate.

Questo perché, in funzione degli attuali scenari di crisi climatica e dissesto idrogeologico, è impensabile sacrificare al cemento un’area verde talmente vasta". Sulla vicenda il consigliere regionale presenterà una interrogazione. Il nuovo centro logistico fra l’altro andrebbe ad influire sul traffico già congestionato della provinciale 40 Binasco-Melegnano. Una strada a corsia unica per ogni senso di marcia dove ogni giorno si formano code ininterrotte da Melegnano a Binasco. Questo a causa dei numerosi insediamenti industriali sorti negli ultimi anni.

Massimliano Saggese