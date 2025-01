La Valtellina concede il bis. I Giochi Giovanili 2028 saranno a Bormio e Livigno

I Giochi Olimpici Giovanili del 2028 assegnati a Valtellina e Dolomiti. La Lombardia, il Trentino e il Veneto ospiteranno quindi la manifestazione sportiva invernale mondiale più importante a livello giovanile, gli Yog (Youth Olympic Games), fortemente voluti dal Cio alcuni anni fa e giunti alla sua quinta edizione. La decisione è stata presa ieri a Losanna dai membri del Comitato Olimpico Internazionale nel corso della 134 sessione di lavoro internazionale. E così dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano Cortina, appuntamento clou della prossima stagione sportiva invernale, ecco che il Cio ha riposto nuovamente fiducia nell’Italia e nella fattispecie nella Lombardia, con la Valtellina in testa, nel Trentino e nell Veneto. E gli Yog saranno in tutto e per tutto un’eredità delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché ben 7 degli 11 siti che ospiteranno, l’anno prossimo, la rassegna a cinque cerchi ospiteranno le gare giovanili del 2028.

Nella delegazione italiana, capeggiata dal presidente del Coni e membro del Cio in Italiana Giovanni Malagò e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, c’era anche, fra gli altri, il governatore di Regione Attilio Fontana. "È un onore e un orgoglio poter ospitare i Giochi Olimpici Giovanili offrendo al territorio un nuovo appuntamento a cinque cerchi in continuità con le Olimpiadi di Milano Cortina - ha detto Fontana - È la dimostrazione di come la Lombardia sia assoluta protagonista a livello mondiale nell’organizzazione di grandi eventi sportivi. Le opportunità economiche generate dai Giochi, così come il suo valore educativo e culturale, lasceranno il segno nella nostra Regione. Le Olimpiadi Giovanili 2028 dimostreranno una volta di più che le comunità e le autonomie locali sono la vera forza trainante delle nazioni". In Valtellina, quindi Bormio e Livigno, sede nel 2026 rispettivamente delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo la prima e di quelle di snowboard e freestyle la seconda, saranno gli scenari delle prove degli Yog del 2028.

"Le montagne della Valtellina saranno teatro della manifestazione che coinvolgerà i migliori atleti Under 18 degli sport invernali, utilizzando gli impianti realizzati e ammodernati per Milano Cortina 2026. Regione Lombardia ha creduto fin da subito nell’importanza di ‘Dolomiti Valtellina 2028’ – ha sottolineato il governatore – garantendo un forte sostegno al progetto. Ora andiamo avanti con il pragmatismo e la concretezza che ci contraddistingue". "Le Olimpiadi Giovanili Invernali – ha commentato il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – saranno un’ulteriore grande vetrina per il territorio, rafforzando l’attrattività delle nostre montagne come destinazione ideale per chi ama gli sport invernali. Lo sport è essenziale affinché i giovani possano apprendere valori fondamentali da applicare nella vita come il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio e la voglia di non mollare mai. L’evento simboleggia ancora una volta il grande impegno della Regione Lombardia per il binomio giovani e sport".