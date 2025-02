La trappola sull’App poi la rapina in casa. Arrestato un 23enne

L’aggancio su un sito d’incontri. Poi l’appuntamento dal vivo, culminato in tentata rapina. Infine le manette, scattate su un ragazzo egiziano di 23 anni perché il giovane avrebbe cercato di derubare un trentenne salvadoregno all’interno del suo appartamento di via Giambattista Brocchi, in zona Lambrate, poco dopo le 15 di lunedì.

Stando a quanto emerso, i due si erano conosciuti su un’app di incontri decidendo poi di vedersi a casa del più grande. Una volta nell’appartamento dell’uomo, però, il ventitreenne avrebbe cercato di strappargli il telefono dalle mani. Ne è nata una colluttazione che ha attirato l’attenzione di un vicino di casa, un italiano di 40 anni, il quale ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato Lambrate che ha bloccato il ventitreenne egiziano, successivamente arrestato. Il trentenne, invece, è stato soccorso per alcuni traumi dovuti ai colpi ricevuti. È stato accompagnato al Policlinico in codice verde, dove è stato medicato e dimesso.