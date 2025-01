La scuola oltre confine. Pasti solidali per il Brasile

Non solo crediti scolastici e la possibilità di imparare sul campo, l’alternanza scuola/lavoro sostiene i ragazzi più svantaggiati nati dall’altra parte del mondo. Il Ciofs-Fp Cinisello Balsamo contribuisce, infatti, a sostenere i pasti di un centro di accoglienza in Brasile. "Siamo un ente di formazione e ci occupiamo di ristorazione, panificazione e sala bar. I buffet preparati dai ragazzi nell’ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro simulata vanno anche a supportare un’iniziativa benefica - spiega il direttore Stefano Ascheri -. Quest’anno abbiamo deciso che tutte queste attività generino dei contributi, che poi riversiamo a un progetto del Vides Lombardia, l’organizzazione di volontariato salesiana che svolge opere sociali e internazionali per la difesa dei diritti umani".

Il piano prevede il sostentamento di pasti per una casa famiglia in Brasile vicino a Manaus. "Con 80 euro riusciamo a dare un pasto a tutta la comunità per un’intera giornata e con 20 euro il pane. In questo momento abbiamo già coperto 3 mesi con le nostre attività di raccolta - spiega Ascheri -. Abbiamo organizzato a scuola una giornata in cui davamo il pane e sono venuti in molti. E faremo molte altre iniziative in concomitanza con nostri open day". Sabato dalle 9 alle 12 ci sarà la prossima mattinata speciale, in occasione della festa di Don Bosco. Oltre a poter parlare con formatori e alunni e visitare il centro, per una scelta consapevole dopo la terza media, si potrà contribuire al progetto Pane quotidiano di Vides Lombardia. Sarà possibile infatti lasciare un’offerta per garantire un sostegno alla comunità brasiliana in cambio di un sacchettino profumatissimo del pane che i ragazzi del Ciofs hanno prodotto freschissimo proprio a partire dalle prime ore della mattinata. Con le attività di alternanza scuola lavoro simulata, che vedono gli studenti impegnati sia nella fase di produzione che in quella di "vendita", simulando un vero e proprio negozio, saranno raccolti i fondi per sostenere la fornitura di un pasto quotidiano agli ospiti della casa famiglia a Manaus. "I ragazzi hanno così l’occasione di mettere in gioco le proprie competenze professionali, ma anche di venire a conoscenza di nuove realtà e sensibilizzarsi rispetto al tema del volontariato e della solidarietà".