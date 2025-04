La scuola Erasmo di Bollate. Sul podio con il beach volley

Vanno in viaggio d’istruzione e tornano con due coppe.

Succede alla scuola Erasmo di Bollate in cui due classi seconde hanno partecipato a "Beach and volley school", una gita, viaggio d’istruzione sportivo, organizzato insieme alla federazione italiana di pallavolo.

Qualche giorno a Bibione sulla spiaggia in riva al mare Adriatico, circa una quindicina di scuole provenienti da tutta Italia e il torneo di beach volley tre contro tre, in cui tra le 43 squadre partecipanti, c’era anche quella formata da Emanuele Carpani, Filippo Gambirasio, Lorenzo Manzoni e Andrea Volpe, dell’Erasmo di Bollate.

Dopo una serie di qualificazioni, i quattro ragazzi della scuola Erasmo dell’hinterland di Milano hanno guadagnato la gara della finale per poi vincere il torneo.

Fiera di loro anche la dirigente scolastica Rosaria Lucia Pulia. "Eravamo all’interno di un villaggio turistico internazionale, con tanti ragazzi che si mettono in gioco e provano diverse attività. Sono contento di loro e ringrazio il collega Raffaele Malanga per avere organizzato il viaggio al meglio", spiega Maurizio Taiana, docente di scienze motorie. Durante una delle serate si è svolto anche un talent canoro in cui l’alunna dell’Erasmo, Sofia Castro Miranda è arrivata seconda cantando la celebre canzone Allelujah.

Davide Falco