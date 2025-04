La Rue preso a Barcellona: "Deve scontare sette anni"

Il trapper Simba La Rue è stato arrestato ieri vicino a Barcellona in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive, vale a dire i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra trapper". L’artista è stato localizzato in Catalogna dai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Duomo, rispettivamente guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal maggiore Gabriele Lombardo, e bloccato dal 22° Gruppo criminalità organizzata dell’Udyco. Il conto finale, al netto del presofferto: 7 anni, 3 mesi e 17 giorni.

Le attività d’indagine finalizzate alla cattura di Saida, che si era reso irreperibile nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale nella sua casa di Merone, hanno portato gli specialisti di via Moscova, coordinati dal sostituto procuratore generale della Repubblica Giuseppe De Benedetto, nella cittadina di Castelldefels: lì sono stati rintracciati sia La Rue che alcuni presunti "fiancheggiatori appartenenti alla sua fazione".

Dopo l’arresto, le autorità spagnole, fa sapere l’Arma, hanno associato il trapper "presso le strutture carcerarie locali, in attesa delle procedure di estradizione per il territorio nazionale". L’ultimo episodio che l’ha visto protagonista risale a poco meno di due mesi fa, quando Mohamed Lamine Saida fu fermato dagli agenti dalla polizia locale alla guida di una Mercedes classe G 8V senza patente e con 142 grammi di marijuana. La droga era suddivisa in 70 bustine trovate nel bagagliaio del suv preso a noleggio. Con lui a bordo c’erano altri tre giovani, tra i quali l’amico Baby Gang.

N.P.