La Resistenza ieri e oggi: a raccontarla gli studenti del Rebora

Una mappa interattiva con i luoghi simbolo della Resistenza in città, dal municipio di piazza Visconti noto a tutti, alla tipografia partigiana di via Garibaldi conosciuta da pochi, con il percorso delle targhe commemorative collocate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. E una mostra a ingressi libero sui resistenti del territorio e su quanti oggi lottano nel mondo in difesa dei diritti civili e della libertà. Il progetto “Memoria è libertà“ si presenta alla città. "L’obiettivo delle targhe posate è quello di ricordare quanti lottarono in difesa di giustizia e libertà di fronte al nazifascismo e far conoscere la storia partigiana ai cittadini e soprattutto agli studenti", spiega il sindaco Andrea Orlandi.

Le prime targhe, inaugurate il 19 aprile 2022, permettono di ricordare i luoghi simbolo della Resistenza rhodense, il municipio, la stazione ferroviaria, il circolo ferrovieri di via Garibaldi, la tipografia partigiana, la casa del fascio in via Martiri della libertà, il collegio degli oblati e le ex scuole elementari, via De Amicis. A queste si aggiungono le 5 targhe dedicate ai martiri di Robecchetto. Nel 2023 si sono aggiunte targhe per Agostino Casati (via Matteotti 77, inaugurata l’8 febbraio 2023) e per Luigi Frigoli, fucilato l’11 marzo 1945 dietro il tiro a segno di corso Europa inaugurata il 25 aprile 2023. Ora tutti questi luoghi sono diventati le tappe del percorso interattivo “Memoria è Libertà 2.0 I luoghi della Resistenza a Rho“, realizzato dalla biblioteca popolare, in collaborazione con alcuni studenti del liceo Rebora. Oggi alle 16 nella sala Convegni di Villa Burba verrà presentato il percorso delle targhe commemorative, la mappa interattiva cartacea e virtuale. Alle 17 sarà inaugurata la mostra “1943-2023 - Libertà è un mondo di resistenti“ a cura del Rebora, con visite guidate. Domani dalle 16 alle 18.30 nella sala Colonne proseguiranno le visite guidate. Roberta Rampini