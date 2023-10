La rassegna letteraria ad alta quota. Comincia il racconto e si fa itinerante

Si apre oggi “Racconta la montagna“ e diventa itinerante: la rassegna letteraria dell’Università della Montagna di Edolo è giunta alla sua settima edizione e dedicata al ricordo di Alida Bruni, amica e collaboratrice di Unimont. Otto gli appuntamenti che si snoderanno da qui a maggio tra la sede di Edolo, rifugi, scuole. Sguardo anche ai più piccoli, per la prima volta sarà organizzato anche un laboratorio dedicato ai bambini delle primarie. La rassegna è curata e coordinata dall’architetto Claudio Gasparotti. Si comincia oggi alle 17, al Brixia Forum di Brescia, in occasione di “Futura Expo - Economia x l’ambiente” con la tavola rotonda sulla “Nuova letteratura sulla montagna”. Ogni mese si incontreranno (in presenza e online) gli autori: Maria Corno il 15 novembre con “Quando cammino canto“, Caterina Soffici il 13 dicembre con 2Lontano dalla vetta (di donne felici e capre ribelli). Seguiranno Annalina Molteni, Sara Donati, Enrico Camanni, Sofia Gallo e Mauro Garofalo (il 22 maggio). Al termine della presentazione si propone un assaggio dei prodotti tipici di Valle Camonica. "La nuova edizione di “RacConta la montagna“ parte dal volere riflettere su come è cambiato, negli ultimi dieci anni circa, il libro sulla Montagna - sottolinea Gasparotti – su come sia si modificato il racconto sulle donne e gli uomini che vivono quella parte di montagna che ci sta particolarmente a cuore e che per Unimont è una ragion d’essere". Si.Ba.