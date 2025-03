La prova demografica. Meno studenti in città ma cresce l’hinterland. In calo i corsi serali

Il calo demografico - che già aveva bussato forte alle medie - si comincia a fare sentire anche alle superiori della città di Milano (-2,5% negli ultimi cinque anni), mentre nelle scuole dell’hinterland crescono ancora gli iscritti (+2,2%). Tra i dati raccolti dal Servizio programmazione rete scolastica della Città Metropolitana emergono anche le sfumature demografiche. Complessivamente, il numero di iscritti ai corsi diurni e ai corsi serali per adulti nelle scuole superiori per l’anno scolastico 2024-25 è di 115.013 studenti, dato in linea con l’anno scorso e in lieve flessione (-0,4%) rispetto a cinque anni fa. Sono 56.924 i maschi e 58.089 le femmine, mentre gli studenti stranieri (il dato si riferisce alla nazione di nascita dello studente) rappresentano circa il 16,12% del totale. Quest’anno sono 18.555, in lieve crescita rispetto allo scorso anno.

I corsi per gli adulti accoglieranno a settembre 2.964 iscritti, in calo rispetto ai 3.121 (-5,30%) registrati nell’anno scolastico 2020/21. "Tale tendenza è in linea con la rilevazione Istat 2024 che indica che in Italia la partecipazione ad attività di istruzione e formazione degli adulti di età compresa fra i 25 e i 64 anni è pari al 35,7%; tale dato è più basso di quello della media europea di circa 11 punti", spiegano dall’Osservatorio Scolarità della Città metropolitana.

Gli istituti scolastici della città di Milano sono frequentati - tra corsi diurni e serali - da 62.096 studenti. Nell’ultimo quinquennio la popolazione scolastica è aumentata in particolare negli ambiti de Nord Milano (5,95%), Adda Martesana (3,63%) e nel Nord Ovest (2,45%).

Nell’anno scolastico 2024/25 il numero degli iscritti ai corsi diurni e corsi serali per adulti presso gli Istituti secondari statali nell’area Martesana è di 8.846 studenti (+ 2,55% rispetto all’anno precedente). Nell’Alto Milanese sono 9.886 gli iscritti, lieve diminuzione rispetto all’anno scorso (-0,16%) ma in leggero aumento rispetto a cinque anni fa (+ 0,88%). Nell’area del Magentino Abbiatense gli iscritti alle superiori sono 6.454, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (-0,88%) e anche rispetto al 2020 (-2,11%).

Spostandoci nel Nord-Ovest della Città metropolitana di Milano sono 10.066 gli iscritti (-0,51% rispetto all’anno scorso).

Nell’ambito Sud Est della Città metropolitana sono 4.219 gli studenti iscritti, stabili rispetto al 2023-24 (+0,55%) e in crescita rispetto al dato quinquennale (+1,44%). Infine, nelle scuole della zona Sud Ovest gli iscritti sono 3.914, in crescita rispetto all’anno scolastico precedente (+3,33%) e stabili se si inquadra l’ultimo quinquennio (+0,95%).

Sotto la lente anche il pendolarismo e il flusso delle iscrizioni: sembra frenare la corsa verso le scuole del capoluogo, si riscoprono quelle dell’hinterland. "Come ogni anno il settore programmazione ed edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano ha raccolto ed elaborato i dati relativi all’andamento delle iscrizioni negli Istituti secondari statali di secondo grado del territorio – spiegano da Città metropolitana –. I dati sono stati forniti dalle scuole con l’utilizzo del portale “Inlinea Infrastrutture – Scuole” che li ha raccolti per indirizzo, numero di classi, corsi diurni/serali, comune di provenienza degli studenti e genere. Le informazioni hanno consentito di elaborare analisi specifiche a supporto delle attività di programmazione della rete scolastica della Città metropolitana". Servono come base anche per redigere il Piano dell’offerta formativa per l’anno successivo, aprendo nuovi corsi dove occorrono, al posto di quelli “silenti“.

