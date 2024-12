La Powervolley si vendica. Taranto mai in partita

Di nuovo davanti al proprio pubblico, dopo la partita dell’Unipol Forum contro Perugia e a seguito dell’indisponibilità dell’Allianz Cloud per il Premier Padel, l’Allianz Milano si impone sulla Gioiella Prisma Taranto per 3 set a 0, riscattando la secca sconfitta di un girone fa. Risultato mai in discussione per la compagine lombarda che di partita in partita sta sempre più trovando chimica tra i propri giocatori e un buon livello di gioco. Per la prima di ritorno di Superlega, coach Piazza, conferma il sestetto più impiegato in questa stagione: diagonale Porro – Reggers, schiacciatori Louati e Kaziyski, al centro Caneschi e Schnitzer, libero Catania. I padroni di casa impiegano qualche minuto in più a ingranare e trovare ritmo, a differenza dei pugliesi, subito aggressivi con Lanza. Pian piano, i meneghini recuperano una manciata di punti di svantaggio e vanno al comando grazie alle diagonali del solito Reggers (poi premiato MVP dell’incontro grazie ai suoi 19 punti) e a qualche colpo d’astuzia di Kaziyski. La squadra di Piazza, anche grazie al servizio e complice una ricezione poco efficace di Taranto, porta a casa il primo set. L’Allianz parte con un altro piglio nel secondo parziale andando subito in vantaggio per 8 a 5. Milano prende il largo e non permette agli avversari di esprimere il proprio gioco. I ragazzi di coach Piazza rimangono concentrati, tengono alte le percentuali in attacco (65%), lavorano bene in cambio palla e si portano avanti per 2 a 0. Il terzo inizia al meglio con la formazione di casa che continua a spingere dai nove metri. Trova spazio pure il nipponico Otsuka (al posto di Kaziyski), per il momento, tra i meno impiegati in stagione (complice un piccolo problema fisico a inizio anno). La partita continua sullo stesso trend: l’Allianz non cala a livello di concentrazione e gioco e chiude per 3 set a 0 facendo bottino pieno. "Pure quando siamo stati pari, siamo riusciti a dare quella spinta in più – dice il francese Louati (foto) tra i migliori del club in questa annata e autori di 8 punti – che ci ha fatto portare a casa i set. Dobbiamo sistemare un paio di cose che ci serviranno nel futuro. Mercoledì, abbiamo una partita importante di Coppa in cui ci giochiamo la qualificazione. Più andiamo avanti e più sarà tosta, dovremo avere la mente lucida per riuscire a giocare partite importanti di fila e mantenere la concentrazione". I lombardi, sempre tra le mura amiche, tornano in campo già nella serata di mercoledì, per il match di Cev Champions League, contro Innsbruck.

ALLIANZ MILANO-GIOIELLA PRISMA TARANTO: 3 – 0 (25 – 21; 25 – 19; 25 - 21).