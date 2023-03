La petizione dei cittadini "Creare un presidio sanitario nella ex scuola di via Zama"

di Marianna Vazzana

"I cittadini e i comitati dei quartieri Merezzate, Ungheria, Mecenate, Salomone, Berlese, Norico, Regolo, Forlanini, Monluè e in generale del Municipio 4, chiedono di destinare a Casa o Ospedale di Comunità l’ex scuola di Via Zama inutilizzata da anni". La petizione pubblicata su Change.org ha raccolto quasi 200 firme in pochi giorni. Obiettivo è rendere la struttura di via Zama un polo sanitario per tutta la zona e lasciare alle spalle il passato di degrado. Per anni, le “cartoline“ dalla ex scuola Giuseppe Mazzini di via Zama 23, a pochi passi dalle case bianche di via Salomone, sono state sempre le stesse: stanze e corridoi trasformati in discariche e latrine, spazi saccheggiati, rifugi di disperati. Così si presentavano i 7.200 metri quadri di proprietà comunale dell’edificio costruito nel 1923 e che per decenni ha ospitato una scuola materna e una elementare. Il 3 agosto del 2021 gli agenti di polizia locale avevano trovato sul posto 16 occupanti abusivi, otto dei quali sono stati accompagnati negli uffici perché sprovvisti di documenti. Poi, la messa in sicurezza preludio alla pulizia dell’area. Il Comune, proprietario del sito, aveva infatti deciso infatti di affidare in gestione una porzione del luogo ad Amsa, anche per garantire un presidio. Non solo: a scoraggiare nuove intrusioni di pusher e disperati, ora c’è una barriera in muratura. Ma non si sa ancora nulla sul futuro di questo complesso. Nel frattempo, rispondono da Palazzo Marino, "il contatto di locazione del parcheggio, sottoscritto con Amsa, è scaduto". L’ipotesi che si era affacciata subito dopo lo sgombero era quella di riconvertire il polo in un hub per l’emergenza abitativa attraverso un progetto che avrebbe affiancato a un servizio per i più fragili anche spazi e infrastrutture pubbliche per il quartiere.

Ora, l’appello dei cittadini per creare invece un presidio sanitario. "Tra i luoghi in cui creare le Case di comunità – sottolinea Oscar Strano, referente del comitato Salomone rinasce ed presidente del Consiglio di Municipio 4 – è stato indicato il sito tra via Salomone e via Bonfadini. Ma non è detto che quel complesso potrà ospitarla. Quindi, essendo comunque stato individuato questo ambito territoriale, perché non crearla nella ex scuola di via Zama?".

E Giuseppe Castro, del comitato Sicurezza e vivibilità quartiere Forlanini, ha lanciato la petizione on line: "Si richiede l’istituzione di una CasaOspedale di Comunità modello hub, dove tutti i cittadini potranno trovare in una struttura pubblica: aree p+er prelievi e vaccinazioni, spazi per medici di Medicina generale, ambulatori vari e l’area prevenzione - geriatria".