La “pet therapy“ per la salute dei più piccoli

“Studi Remedy“, ambulatorio specializzato nella cura del segmento testa-collo, presenta il terzo appuntamento di “Remedy Talks“ che sarà dedicato a un tema speciale: la “Pet Therapy“ e il suo impatto positivo sulla salute fisica ed emotiva. La dottoressa Alice Romeo, ortodontista e odontoiatra infantile e Pet therapist certificata, presenterà la sua bassotta Rachele e spiegherà i molteplici benefici di questa pratica per i bambini. L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio alle 18.30 presso Studi Remedy, via Buonarroti 2 angolo piazza Piemonte

L’evento è aperto anche ai più piccoli e si concluderà con una merenda offerta a tutti i partecipanti.

Partecipazione da confermare, fino ad esaurimento posti:

milano@studiremdy.com.