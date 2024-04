La nuova pista ciclabile. Un percorso che unirà le tre fermate del metrò

Da pochi giorni la fermata della metropolitana di Cologno Centro è interessata dai lavori: è uno dei primi passi per la creazione della pista ciclabile che unirà le tre fermate della linea Verde presenti in città.

"Si tratta di un’opera relativa all’accordo tra Comuni e Città Metropolitana che prevede, con i fondi europei, la costruzione di 750 chilometri di piste ciclopedonali, il cosiddetto Biciplan - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino -. L’accordo fu stipulato dalla precedente Amministrazione, poi tutto si bloccò per il commissariamento dell’ente". L’intervento ha il valore di circa 1.500.000 euro, finanziati da Regione Lombardia. "Un progetto previsto ancora prima del Covid e calendarizzato fin da subito per l’anno 2024. Complimenti agli uffici tecnici comunali che stanno centrando l’obiettivo rispettando le scadenze. La sensibilità per la mobilità sostenibile nel nostro municipio ha avuto genesi tanto tempo fa - ricorda l’ex assessore e oggi consigliere comunale della Lega Dania Perego -. Siamo contenti che abbia avuto inizio questa importante opera che cambierà il volto di zone importanti di Cologno e che congiungerà tratti di piste ciclabili già in essere, dando anche il via per la costruzione di altri percorsi". La nuova ciclopedonale collegherà le fermate della metropolitana M2, interessando le vie via Carlo Alberto Della Chiesa, Dall’Acqua, XXV Aprile, Santa Margherita, Val Di Stava, via Trieste, via Monte Grappa, via Merano e via Papa Giovanni XXIII. La fine del cantiere è prevista tra un anno, il primo aprile 2025. "Le lavorazioni verranno svolte a tratti e sarà sempre garantito il corretto e sicuro accesso alle stazioni della metropolitana e il transito pedonale, ricavando percorsi alternativi - spiega il Comune -. Siamo consapevoli dei disagi che deriveranno e chiediamo ai cittadini e in particolare ai residenti di collaborare per favorire l’esecuzione dei lavori".