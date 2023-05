La musica, i cruciverba e l’Inter I segreti della vitalità di Velda

di Francesca Grillo

C’è un segreto di longevità per la signora Velda Negri. Anzi, più di uno. Il primo è l’amore per la famiglia. Per il suo adorato figlio, che "vizio ancora portandogli la tazzina di caffè già zuccherato", racconta. Poi l’amore per i due nipoti e i due bisnipoti. Il secondo segreto di lunga vita è "fare le parole crociate tutti i giorni, così la mente rimane bella attiva", assicura. E poi, c’è il tifo per l’Inter che la tiene incollata alla tv quando i neroazzurri scendono in campo. Una passione calcistica che ancora la fa emozionare, quando la sua squadra vince, e arrabbiare, quando invece perde. Il sindaco Stefano Martino Ventura e l’assessora Angela Crisafulli hanno voluto augurare buon compleanno alla signora Velda con una targa a nome di tutta la città di Corsico per il glorioso traguardo raggiunto. Anche perché compiere cento anni ed essere così in forma è una rarità che bisogna celebrare.

Nata a Milano nel 1923, ha frequentato il liceo classico Berchet e poi è diventata insegnante di pianoforte, una delle sue grandi passioni che ha trasformato nella professione di una vita. Ama "la musica, i reality show e sono bravissima a preparare piatti al microonde", racconta con sbalorditiva lucidità. Nei suoi ricordi di questi cento anni vissuti ci sono vive le immagini della guerra, degli sfollamenti da Perledo (provincia di Lecco), della fuga dai bombardamenti. E poi, la gioia della liberazione e i partigiani che scendevano dalle montagne per annunciare la fine della guerra, i festeggiamenti per la libertà ritrovata e sperata negli anni più atroci della guerra. Poi il trasferimento a Milano e infine a Corsico, per raggiungere e stare insieme all’adorato figlio. Cento anni trascorsi circondata dall’amore della famiglia e dalla voglia di tenersi sempre in forma, "fisicamente, salute permettendo – sorride –, ma soprattutto con la testa, che è la cosa più importante".

La signora Velda è un’altra centenaria che si aggiunge alla lunga lista di corsichesi festeggiati negli ultimi anni. Una città longeva: a gennaio due centenarie hanno celebrato la ricorrenza, Elda Cantarutti e Adelina Benedetto. A novembre dello scorso anno la signora Costanza Biccari, ex sarta tifosissima del Pescara, ha spento cento candeline. L’anno prima i festeggiamenti sono stati per Luisa Clementi, fan di Irama e appassionata volontaria per aiutare i più fragili.