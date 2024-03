La Fiera dell’Angelo fa fiorire Brera

È primavera anche col tempo grigio, e anche sull’asfalto grigio del centro di Milano spuntano i fiori. Domani proprio un mercato dei fiori prenderà vita per tutto il giorno di Pasquetta intorno alla chiesa di Sant’Angelo e al convento dei frati minori, tra via Moscova, viale Monte Santo, via Appiani e piazza Repubblica. È la Fiera dell’Angelo, una tradizione che risale addirittura al 1.500, legata al convento del francescani, che nella sua versione contemporanea prevede centinaia di bancarelle a colorare il quartiere di Brera. Soprattutto di fiori, bulbi, semi e accessori per il giardinaggio, ma si troveranno anche banchi di artigianato e abbigliamento, di libri, di quadri e di specialità gastronomiche.